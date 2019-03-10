شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قتيلاً حصيلة ضحايا فيضانات مالاوي والان نبدء بالتفاصيل
وذكر متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث في وزارة الأمن الداخلي، أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 28 حتى أمس، إضافة إلى إصابة 124 شخصًا.
وأضاف في تصريحات "العدد الإجمالي للعائلات المتضررة بلغ نحو 45321 (ما يقدر بنحو 226560 شخصًا)، عمليات تقييم حجم الأضرار في كل المناطق الأربعة عشر التي تأثرت جارية".
وأعلن رئيس مالاوي آرثر بيتر موثاريكا، أن المنطقة منكوبة بعد أن تسببت عاصفة في فيضان الأنهار على ضفافها، مما أغرق قرى وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق. كما تسببت العاصفة في فيضانات مناطق من موزامبيق أيضًا.
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