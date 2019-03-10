شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز عسكرى فى الطريق (90) بمنطقة غور الأردن فى أريحا وسط الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سلامة صلاح سلامة كعابنة "٢٢ عاما" بعد إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.



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