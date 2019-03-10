تحطم طائرة أثيوبية على متنها 157 شخصاً

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام، الأحد، بتحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد ذلك متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، مشيراً إلى أن على متن الطائرة 157 شخصاً، وفقاً لقناة "العربية".

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية.

