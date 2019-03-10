طائرة بوتفليقة تصل إلى جنيف وتوقعات بعودته إلى البلاد خلال ساعات

هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، الأحد، بعد توقعات بعودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد، في وقت لاحق اليوم.

وأفاد شاهد عيان من وكالة أنباء رويترز، أن الطائرة التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، للعلاج، هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة.

ولم تظهر بعد أية سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما.

Advertisements

وقبل ذلك بوقت قليل، كشف تطبيق "فلايت رادار" الخاص بتتبع رحلات الطيران، أن الطائرة الحكومية نفسها، غادرت الجزائر، اليوم، متجه شمالا، دون تحديد وجهة بعينها.





وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعقيب رسمي من السلطات الجزائرية حول هذه الأنباء، كانت صحيفة "لاتريبون دو جنيف" السويسرية، تحدثت، الجمعة الماضية، أن الرئيس بوتفليقة قد يعود إلى بلاده نهاية الأسبوع، في إشارة إلى يومي السبت أو الأحد.

وهو ما ذكرته رويترز نقلا عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع عودة الرئيس الجزائري إلى بلاده، اليوم الأحد.