استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه فلسطينيين - أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهد فلسطيني، فجر الأحد، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب محافظة أريحا في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه تم إبلاغها باستشهاد سلامة كعابنة، 22 عاما، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحا.
من ناحيتها، أقرت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطيني، لكنها زعمت في بيان إنه اقترب بسيارته من حاجز إسرائيلي ورفض الانصياع إلى نداءات الشرطة بالتوقف فتم إطلاق النار عليه.
يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، فجرا، 3 غارات على قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات.
وأفاد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه ما يعرف بموقع الواحة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد قليل من استهداف بصاروخ من طائرة مسيرة ما تسبب بوقوع أضرار دون إصابات.
ومنذ نحو أسبوع تشن طائرات الاحتلال غارات على مواقع في قطاع غزة، بذريعة الرد على البالونات المحملة بشعل نارية التي تطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.
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