انت الان تتابع مظاهرات السترات الصفراء تتواصل.. والنساء في المقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السترات الصفراء في فرنسا
للسبت الـ17 على التوالي، خرج متظاهرو «السترات الصفراء» إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تعبيرا عن احتجاجهم على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وبمناسبة يوم المرأة العالمي تقدمت النساء المسيرة، وهن يحملن شعارات تطالب بمساواة الحقوق بين الجنسين ووضع حد للاضطهاد والعنف ضدهن، وترتدي المتظاهرات سترات وردية كي يتميزن عن زملائهن الرجال، وتتوجه المسيرة حاليا من جادة الإليزيه نحو شوارع باريس، مرورا بمؤسسات حكومية، وذلك وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".
ودعت قيادة السترات الصفراء لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم بهدف التعبئة للاحتجاج الكبير المقرر السبت المقبل 16 مارس. وذكرت وكالة فرانس برس، أن قيادة السترات دعت إلى تنظيم اعتصام قرب برج إيفل وسط العاصمة، وكانت الشرطة قد منعت نحو ثلاثين متظاهرا من نصب خيم قرب البرج، لكن منظمي الحراك
ودعت قيادة السترات الصفراء لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم بهدف التعبئة للاحتجاج الكبير المقرر السبت المقبل 16 مارس.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن قيادة السترات دعت إلى تنظيم اعتصام قرب برج إيفل وسط العاصمة، وكانت الشرطة قد منعت نحو ثلاثين متظاهرا من نصب خيم قرب البرج، لكن منظمي الحراك أكدوا عبر صفحتهم على «فيسبوك» نيتهم البقاء في المكان طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك إذا تطلب الأمر ذلك.
وفي منطقة لاموزيل شمال شرقي البلاد، أصدر أحد رؤساء البلديات بيانا يمنع استخدام سلاح "آل بي دي 40"، وهو قاذف الكريات الدفاعية، بعد أن فقد عشرون متظاهرا على الأقل عيونهم بصفة نهائية جراء إصابتهم بهذا السلاح.
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