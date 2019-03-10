الان تتابع وقوع ضحايا في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، وقوع قتلى جراء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الطائرة من طراز بوينج 737 وكان على متنها 157 شخصا، بينهم 149 راكبا، و8 من أفراد طاقم الطائرة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي أحمد، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة.
وأوضحت الخطوط الإثيوبية، في بيان، قال: “نؤكد بأن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي تعرضت لحادث اليوم”.
وقال مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد على تويتر “نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.
كانت هذه تفاصيل خبر وقوع ضحايا في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.