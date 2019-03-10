بحماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جولات استفزازية وسط إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد.



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من جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، رفضها التام لتصرفات أفراد شرطة الاحتلال داخل الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتدنيس لباب الرحمة من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة.

وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية عن هذه التصرفات الاستفزازية في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن “هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً بجميع ما يشمله من مبان وساحات تحت الأرض وفوقها، كمسجد إسلامي خالص، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم”.

وكان أحد عناصر شرطة الاحتلال، اقتحم أمس مصلى الرحمة في الأقصى، بحذائه، وبصورة استفزازية، مهدداً المصلين، وهو الشخص ذاته الذي تجول في الأقصى سابقاً، وبيده زجاجة خمر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.