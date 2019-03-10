تحطم طائرة أثيوبية على متنها 157 شخصاً خلال رحلة إلى نيروبي

ذكرت مصادر رسمية أثيوبية، بتحطم طائرة إثيوبية على متنها ١٥٧ شخصا، خلال رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وقال مكتب رئيس الوزراء على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" إنه نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا،تعرب الحكومة عن "أعمق تعازيها لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 على متن رحلة منتظمة منتظمة إلى نيروبي، هذا الصباح.

وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد العزاء لعائلات ركاب الطائرة المنكوبة.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أكد سقوط طائرة وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد