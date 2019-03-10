ذكرت مصادر رسمية أثيوبية، بتحطم طائرة إثيوبية على متنها ١٥٧ شخصا، خلال رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وقال مكتب رئيس الوزراء على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" إنه نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا،تعرب الحكومة عن "أعمق تعازيها لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 على متن رحلة منتظمة منتظمة إلى نيروبي، هذا الصباح.
وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد العزاء لعائلات ركاب الطائرة المنكوبة.
وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أكد سقوط طائرة وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة أثيوبية على متنها 157 شخصاً خلال رحلة إلى نيروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.