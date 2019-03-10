طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر مجددا

كشف تطبيق "فلايت رادار" الخاص بتتبع رحلات الطيران، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية التي أقلت الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إلى جنيف للعلاج، الشهر الماضي، غادرت البلاد.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز عن تطبيق "فلايت رادار"، فإن الطائرة الحكومية الجزائرية التي أقلت بوتفليقة (82 عاما) إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر، متجه شمالا.
وعن وجهة الطائرة، ذكر الموقع نفسه أنها "غير معلومة".
وعند البحث في وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، لم ترصد "العين الإخبارية" أيا من هذه الأنباء أو أية تفاصيل أخرى ذات صلة، حتى كتابة الخبر.
غير أن صحيفة "لاتريبون دو جنيف" السويسرية، تحدثت، الجمعة الماضية، أن الرئيس الجزائري قد يعود إلى بلاده نهاية الأسبوع، في إشارة إلى يومي السبت أو الأحد.
يأتي ذلك في وقت تسود الجزائر حالة من الترقب بسبب الغموض الذي يحوم حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الموجود في جنيف للعلاج، وتداعيات ذلك على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى مستقبل البلاد أيضا، وسط اتساع رقعة الرافضين لترشحه لولاية خامسة.
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