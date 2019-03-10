تقرير يتناول محاولات إيران التوسعية وعبثها بالأمن القومي العربي

تناول تقرير ، المحاولات الإيرانية لتوسيع نطاق نفوذها وعبثها بالأمن القومي العربي والإقليمي جرَّاء تدخلاتها الخشنة بالميليشيات المسلحة المعاونة في العراق وسوريا واليمن، وأثر ذلك على العلاقات الإيرانية- الخليجية.

وبحسب متابعة "الخليج 365" أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، تقريره الاستراتيجي في الشأن الإيراني لعام 2018، الذي يقدم من خلاله رصدًا وتحليلًا لأبرز التطوّرات على الساحة الإيرانيَّة، وتدهور الأوضاع في مجالات عدة. وتضمَّن التقرير ثلاثة أقسام رئيسية: الشأن الداخلي، والشأن العربي، والشأن الدولي.

ويتناول الشأن الداخلي خمسة ملفَّات، أولها الملف الأيديولوجي الداخلي الذي اتسمت تفاعلاته بالعنف المتبادل بين أطراف العلاقة الأيديولوجية الثلاثة في إيران، وهم النظام والشعب والحوزة. وفي الملف السياسي تطرق التقرير إلى تراجع شعبية الرئيس حسن روحاني بعد الانسحاب الأمريكي من الاتِفاق النووي، إضافة إلى الضربات المتتالية التي تعرض لها من التيار المحافظ، والضغط على تيار الاعتدال داخل حكومته، والذي طال وزير خارجيته محمد جواد ظريف.

ولفت الملف الأمني إلى أبرز حدثين شغلا الشارع الإيراني لأشهر عدة: الأول عملية إطلاق النار للعرض العسكري الذي أقامه الحرس الثوري بمناسبة الذكرى السنوية للحرب الإيرانية، والثاني اختطاف «جيش العدل» البلوشي 12 جنديًّا من الحرس الثوري وحرس الحدود. وأبرز الملفّ الاقتصادي محورًا للتطورات السياسية في إيران على جميع مستوياتها داخليًّا وإقليميًّا وخارجيًّا، إذ تناول تردِّي الأوضاع الاقتصادية ، وتوقع زيادة التراجع الاقتصادي بسبب العقوبات .

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أما الشأن العربي فتناول

وفي الشأن الدولي برز ملف العلاقات الأمريكية- الإيرانية، إثر نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلص من إرث سلفه الرئيس باراك أوباما في ملف إيران والدفع باستراتيجيته الجديدة خطوات إلى الأمام.

وتناول ملف العلاقات الإيرانية-الأوروبية، الموقف الأوروبي من النووي وتعهد دول الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالعمل على حماية المصالح الأوروبية مع إيران، ومحاولاتها تدشين آلية مالية للتبادل التجاري والمالي بين الطرفين.