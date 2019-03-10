الاحتلال يهاجم مركبات الفلسطينيين بقنابل الصوت

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مركبات فلسطينيين بالقنابل الصوتية، أثناء وقوفها على حاجز عسكري على مفترق قرية خرسا جنوب بلدة دورا في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً طياراً على مفترق خرسا، وأوقفوا عدداً من مركبات، قبل أن يلقوا تجاهها عدداً من قنابل الصوت.