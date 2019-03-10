هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مركبات فلسطينيين بالقنابل الصوتية، أثناء وقوفها على حاجز عسكري على مفترق قرية خرسا جنوب بلدة دورا في محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً طياراً على مفترق خرسا، وأوقفوا عدداً من مركبات، قبل أن يلقوا تجاهها عدداً من قنابل الصوت.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يهاجم مركبات الفلسطينيين بقنابل الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.