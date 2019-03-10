البرلمان الأوروبي: ندرس تأجيل خروج بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ_ برلين
أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة أمس، قال تاجاني إن «تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس إلى مطلع يوليو، كحد أقصى».
وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، حيث قال «في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، مثل أن يعلنوا، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد».
يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم إعادة طرح اتفاق الخروج من التكتل للتصويت في البرلمان البريطاني الثلاثاء المقبل، وفي حال فشل تمرير الاتفاق مرة أخرى، ستطرح ماي الخروج بدون اتفاق للتصويت الأربعاء المقبل، وإذا فشل تمرير هذا الإجراء أيضا، سينظر أعضاء البرلمان الخميس المقبل فيما إذا كان يتعين على لندن أن تقدم طلبا لتأجيل بريكست.
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