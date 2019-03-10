أمريكا: كوريا الشمالية تطور صاروخا نوويا جديدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت الإذاعة الوطنية العامة بالولايات المتحدة أن صور الأقمار الصناعية لكوريا الشمالية تظهر على ما يبدو نشاطا في موقع يستخدم لبناء صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

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والتقطت الصور لموقع «سانومدونج» في 22 فبراير بواسطة شركة أقمار صناعية تجارية، وكان يستخدم في الماضي لبناء الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

كما يمكن أن تستخدم أنواع الصواريخ لإطلاقها إلى الفضاء، ونقلت الإذاعة عن خبراء قولهم إنه بدون إمكانية رؤية المنشأة من الداخل أو الحصول على المزيد من المعلومات فلا يمكن تأكيد طبيعة النشاط.

وذكرت تقارير أن كوريا الشمالية بدأت في إعادة العمل بموقع «سوهاي» لإطلاق الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج.