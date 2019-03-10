رئيس البرازيل يجري مباحثات مع ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض «إن الرئيس البرازيلي اليميني الجديد جاير بولسونارو سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن 19 مارس».

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وأضاف في بيان أن الزعيمين سيبحثان «فرص التعاون الدفاعي، والسياسات التجارية الداعمة للنمو، ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، واستعادة الديمقراطية في فنزويلا».

وأشار إلى أن مباحثات الزعيمين ستتناول أيضا «الدور الرئيس الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة والبرازيل في الجهود المبذولة لتقديم مساعدات إنسانية إلى فنزويلا».

وكان الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، الذي تولى منصبه أول يناير، تبنى مواقف في السياسة الخارجية مماثلة لمواقف ترمب.