الرئيس السيسى يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

كتب سمير حسنى - محسن البديوى وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد. ومن المقرر أن تتضمن الندوة، عرض فيلم عن الشهداء، بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

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