رويترز: سوريا تشتري 20 ألف طن من قمح البحر الأسود عند 252 دولارًا للطن

أبلغ مصدر حكومي سوري مطّلع وكالة "رويترز" أن "المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اشترت 200 ألف طن من قمح البحر الأسود في أحدث مناقصة عالمية تطرحها"، كاشفًا أن "سعر شراء القمح بلغ 252 دولارًا للطن شاملًا تكاليف الشحن".

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