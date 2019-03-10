الاستخبارات العسكرية الألمانية: عدد المتطرفين بالجيش أكبر مما هو معلن

اعترف أحد قادة الاستخبارات العسكرية الألمانية، أن عدد المتطرفين اليمنيين الذين يتم الإعلان عنهم أكثر مما هو معلن عنه حتى الآن.

وحسب "دويتش فيلله" صنفت الاستخبارات العسكرية العام الماضي 4 جنود على أنهم يمينيون متطرفون، و3 كإسلاميين.

ووفقا لتقرير مجلة "دير شبيغل"، اكتشفت الاستخبارات العسكرية سنويا منذ عام 2013 نحو عشرة جنود آخرين يشتبه في اعتناقهم توجهات متطرفة، حيث يتم الإبلاغ عنهم لهيئة شؤون الجنود التابعة للجيش.

واكد أحد موظفي الاستخبارات العسكرية لـ"دير شبيغل" إن معظم هؤلاء الجنود تم تسريحهم من الجيش، مشددا على أن "الاستخبارات العسكرية ترى أن المتطرفين أو الأشخاص المشتبه في تبنيهم توجهات متطرفة لا يجوز أن ينتموا للجيش الألماني".

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن "هناك حاليا 450 حالة اشتباه في الانتماء لليمين المتطرف بين صفوف الجيش"، مضيفة: "يُجرى التحري عن أدلة في حين لم تصل حتى الآن إلى أي عواقب".