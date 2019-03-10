غوتيريس يقترح خفض عديد قوة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، في تقرير، خفض عديد قوة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو 1600 عسكري و35 ضابط شرطة ووحدة شرطة مكونة.
كما اقترح "خفضا بنسبة 30 بالمئة في عدد المراقبين العسكريين"، موضحا أنه " في حال رأى مجلس الأمن أنه من الضروري الحفاظ على المستوى الحالي من القوات والشرطة في مونوسكو، سيتحتم توفير موارد متناسبة لضمان قيام البعثة بالمهام الموكلة إليها".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في الأمم المتحدة، اشارتهم الى أنه بعد الانتخابات الرئاسية في كانون الأول التي فاز فيها جوزيف كابيلا وتحسن الوضع الأمني، يمكن الآن إعادة تشكيل القوة التي تضم 16 ألف عنصر وتعرف بـ"مونوسكو".
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