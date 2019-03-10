مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم على مركز أمني بولاية راخين بميانمار

ذكرت وسائل إعلام أن تسعة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم على مركز أمني في ولاية راخين بميانمار في وقت متأخر من أمس.

وقال المتحدث العسكري البرجيدير جنرال زاو مين تون لموقع "صوت بورما الديمقراطي": "هذا المركز كان ضعيفا مضيفا حدثت بعض الوفيات، كما فقدنا أسلحة، نحن الآن نقوم بتأمين المنطقة".

يشار إلى أن الهجمات التي تنفذها جماعات عرقية متمردة لاستهداف مراكز الشرطة بالجزء الشمالي بولاية راخين تزايدت وتيرتها خلال الأعوام الماضية.