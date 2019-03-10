ذكرت وسائل إعلام أن تسعة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم على مركز أمني في ولاية راخين بميانمار في وقت متأخر من أمس.
وقال المتحدث العسكري البرجيدير جنرال زاو مين تون لموقع "صوت بورما الديمقراطي": "هذا المركز كان ضعيفا مضيفا حدثت بعض الوفيات، كما فقدنا أسلحة، نحن الآن نقوم بتأمين المنطقة".
يشار إلى أن الهجمات التي تنفذها جماعات عرقية متمردة لاستهداف مراكز الشرطة بالجزء الشمالي بولاية راخين تزايدت وتيرتها خلال الأعوام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم على مركز أمني بولاية راخين بميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.