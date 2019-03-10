داخلية فرنسا:عدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء أمس سجل أدنى مستوى له

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن "عدد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" في السبت الـ 17 في أنحاء فرنسا قد تراجع إلى أدنى مستوى له حتى الآن، حيث تظاهر أقل من 30 ألف شخص".

وأوضحت الوزارة أن "28600 شخص تظاهروا هذا السبت، مقابل 39000 السبت الماضي، من بينهم 3 آلاف في باريس"، في حين شكّك ناشطو "السترات الصفراء" بهذه الأرقام الرسمية.

وقد بلغ عدد المتظاهرين مع انطلاق حركة "السترات الصفراء" 282 ألف شخص في 17 تشرين الثاني الماضي، والذي كان غير مسبوق من حيث شكله غير السياسي وغير النقابي، واستهدف في انطلاقته أسعار الوقود التي اعتبرت مرتفعة جداً، بالإضافة إلى مطالبته بتعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين.

ويؤكد المتظاهرون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" في 16 آذار، الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية، آملين في جمع "فرنسا بكاملها في باريس" السبت المقبل لتوجيه "إنذار نهائي" للحكومة.