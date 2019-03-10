الخارجية الأميركية:القذيفة التي عثر عليها بحقيبة موظف السفارة بروسيا لا تمثل أي خطر

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأميركية أن "قذيفة الهاون التي تم العثور عليها في حقيبة موظف السفارة الأميركية في موسكو، لا تمثل أي خطر"، مشيرًا إلى أنه "تمت تسوية هذا الوضع، وسمحوا للموظف بمغادرة الأراضي الروسية بعد مصادرة هذا الجسم من حقيبته".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بالعثور على "قذيفة هاون مزودة بمفجر ودون متفجرات بداخلها، في حقيبة موظف للسفارة الأميركية في روسيا"، واصفة هذا الحادث بأنه "محاولة لتنظيم استفزاز على متن وسيلة النقل".