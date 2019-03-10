الصراف: على الجميع التعاون والتكاتف من اجل مصلحة منطقة عكار

اكد الوزير السابق يعقوب الصراف أن "عكار واهلها هم الأولوية، وعلى الجميع التعاون والتكاتف من اجل مصلحة المنطقة وتأمين فرص عمل لأبنائها".
وعرض الصراف خلال لقاءاته في بلدة مشحا مسالة مطار القليعات والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي من شانها تأمين فرص عمل للعكاريين.
وكان الصراف زار المهندس زكريا الزعبي وعائلته، معزيا بوفاة والده الشيخ احمد بدر الزعبي، كما زار الشيخ عبد القادر الزعبي والاعلامي الكاتب زياد علوش الذي قدم للصراف كتابه الأخير، وكانت مناسبة للتشديد على "العلاقات التي تربط اهالي عكار واهمية التخطيط معا من اجل المستقبل".
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