الراعي: نعاني من برص الخطيئة السّياسيّة التي يُمارس فيها التّسلّط

رأى البطريرك الماروني الكاريدنال مار بشارة بطرس الراعي أنه "نعاني من برص الخطيئة السّياسيّة التي يُمارس فيها التّسلّط سواء إفراطًا بالسّلطة، أم تدخّلاً في الإدارة العامّة والقضاء بقوّة النّفوذ، أم سلبًا لأموال الدّولة، أم إهمالاً للخير العام، أم سعيًا إلى المكاسب الشّخصيّة أم تقاعصًا عن واجب الالتزام بالنّهوض الاقتصاديّ بكلّ قطاعاته".

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