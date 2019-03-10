الديمقراطي يفتح طريق مزرعة النهر التي تربط قضاءي الشوف - عاليه

بعد الإنهيارات الحاصلة في طريق مزرعة النهر - الرمليّة لأكثر من أسبوعين، والتي تربط قضاءي عاليه والشوف، وبتوجيهات من رئيس كتلة ضمانة الجبل الأمير طلال أرسلان، قامت دائرة عاليه الوسطى في الحزب الديمقراطي اللبناني باستئجار معدات وآليات على نفقتها الخاصة وفتح طريق محاذٍ للطريق الرئيسيّة، بعد الإستحصال على إذن مسبق ومؤقت من أصحاب العقار.
وأعلنت الدائرة أن هذه الخطوة هي خطوة مؤقتة تسهيلاً لحركة مرور المواطنين لحين الإنتهاء من العمل والإصلاحات في الطريق الرئيسية.
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