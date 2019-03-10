النشرة:ورشة اسرائيلية تزيل السياج الحدودي القديم المحيط للسياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن ورشة اسرائيلية باشرت بإزالة السياج الحدودي القديم المحاذي للجدار العازل الذي أقامه مؤخرا الجيش الاسرائيلي في الفسحة الممتدة من بوابة فاطمة مقابل كفركلا وحتى تلال العديسة وذلك في ظل اجراءات أمنية مشددة للجيش الاسرائيلي لحماية هذه الورشة يقابله في الجانب اللبناني حالة استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بمحاذاة هذا السياج على طول الطريق.

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