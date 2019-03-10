أشار النائب بلال عبد الله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اما وان التعيينات الإدارية قد بدأت، وللأسف في ظل المحاصصات الطائفية والمذهبية، التي يفرضها نظامنا السياسي، فإننا في الحزب التقدمي الإشتراكي ندعو إلى اختيار الأكفأ وصاحب السيرة الذاتية المشرفة، وأن يحترم رأي وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية المولج قانونا بالتقييم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لإختيار الأكفأ في التعيينات الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.