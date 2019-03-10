النشرة: قوة اسرائيلية تتفقد الشريط المحاذي مابين الوزاني ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت الشريط العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية"، لافتا الى أن "عناصر الدورية كانوا يتوقفون عند البوبات الحديدية المثبتة عند هذا السياج بتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليها وتزامن ذلك مع تحليق مروحية اسرائيلية فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان". وأضاف: "وفي الجانب اللبناني سجل دوريات مؤللة ونقاط مراقبة ظرفية ومتنقلة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمتابعة الوضع".

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