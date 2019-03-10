قبيسي: من يعمل للفساد هو فاسد يعمل لمصلحة الاستعمار والاعتداءات

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي على "أننا بأمس الحاجة لكل انواع المعرفة لان هناك جهل داخلي يسيطر على بعض العقول ممن يعمل في السياسة او ممن يعمل خارج السياسة، وهناك اشخاص في هذا الوطن همهم الوحيد الكسب إن كان حلالا او حراما ان كان عبر سرقة او مال حلال، ان كان عبر فساد او غير ذلك لا يهمهم ان يجوع لبنان ولا يهمهم ان يجوع الشعب اللبناني. همهم الوحيد ان يملأوا جيوبهم بأموال ليست ملكا لهم يسعون في كل يوم ليقوضوا كل الانتصارات التي حصلت من المقاومة ومن كل الاحزاب الوطنية التي قدمت من شهيد واحد الى الاف الشهداء على ساحة الجنوب".

وخلال حفل بمناسبة عيد المعلم في بلدة كفرصير، رأى قبيسي أن "من يعمل للفساد هو فاسد يعمل لمصلحة الاستعمار والاعتداءات لانه يضرب كل عناصر الاستقرار في المجتمع، ويضرب عناصر الاستقرار والامان للدولة بحيث تصبح الدولة فقيرة والمواطن فقيرا"، مشيرا الى "أنن في الكتلة ومع كل حلفائنا في حركة أمل وفي حزب الله ومع كل الاحزاب الوطنية لن نسمح للفساد بأن يسيطر على هذه الدولة".

ولفت الى أنه "على الدولة أن تثبت وجودها في هذه الايام لتكون شريكا للمعلم في بناء المجتمع، في بناء الاقتصاد لنحافظ جميعا على نصر بوجه العدو وعلى نصر بوجه الفساد، ومقارعة الجهل واجب علينا جميعا"، مضيفا: "ما فعله الارهاب في منطقتنا إن كان يدل على شيء انما يدل على جهل متفش في مجتمع ابتعد عن العلم والمعرفة، الاستعمار يحاصر لبنان هذه الايام باقتصاد ويحاول معاقبة المقاومة بكل ما انجزته من انتصارات على مدى التاريخ حتى انتقل لبنان من واقع الهزيمة الى واقع النصر".