أرسلان: كفى متاجرة بالنازحين مالياً وكلنا نعلم لجيوب من تذهب المساعدات

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "لا مؤتمرات ولا زيارات ولا ندوات ولا وفود تشرّفنا بأن يكون وزيرنا في عدادها الا على القواعد الواضحة والصريحة والشفافة بتبنّي توجهات فخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع النازحين السوريين". وأضاف "كفى متاجرة بمصالح البلد العليا من أي كان رئيساً او وزيراً ومن يمثلون بالخارج، مصلحة لبنان يجب ان تكون فوق الجميع... لا أن يبقى شغلنا الشاغل الشّحاذة في كل المواضيع ... كفى متاجرة بالنازحين مالياً، وكلنا نعلم لجيوب من تذهب المساعدات".

وقال: "واقع النازحين أليم ومحزن ولا يليق بهم انسانياً ومعيشياً على كافة الصعد ولا يليق بِنَا كلبنانيين وطنياً واقتصادياً وإنمائياً"، داحعيال "الأمين على البلاد وحامي دستوره وسيادته واستقلاله فخامة العماد ميشال عون وضع حد لهذه المتاجرة بالأساسيات التي تعرّض الوطن الى المهالك".