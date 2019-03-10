فادي جريصاتي تمنى ان يصدر مجلس النواب قانون يحمي المحميات

رأى وزير البيئة فادي جريصاتي في تصريح له خلال جولته على المحميات الى أن "المحميات أمر مهم وستكون في صلب عملي كوزير بيئة"، مشيرا الى أن "الشعب اللبناني هو من يزيد في محمياته والوزراء فقط هم الرافعة"، داعيا الى أن "نضع الجهد لتأمين المحميات بنفس الجهد الذي تعاملنا فيه مع موضوع الكسارات"متمنياً أن "يصدر مجلس النواب قانون يحمي كل المحيمات وأن نعمل على زيادة عددها".

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