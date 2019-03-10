وزير الإسكان: إقامة مشروع سياحي متكامل على 50 فدانا بمدينة السادات "السكني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تخصيص مساحة 50 فداناً بمدخل مدينة السادات "السكني" على طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي، لصالح شركة (كايرو جراند بارك) للاستثمار السياحي؛ لإقامة مشروع سياحي متكامل.

وأضاف الوزير- في بيان اليوم الأحد- أن الشركة ستلتزم بسداد مبلغ مقدم 25% من القيمة البيعية لقطعة الأرض خلال شهر من تاريخ إخطارها بالتخصيص والتسعير، والباقي على 4 سنوات، تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية، ومدة تنفيذ المشروع لا تزيد على 4 سنوات تبدأ من استصدار القرار الوزاري.

من جهته، قال رئيس جهاز مدينة السادات المهندس أمين غنيم إن المشروع الذي ستنفذه الشركة يشمل متحف الأحياء المائية (الأكواريوم)، والذي يسمح للزائر بالتجول تحت الماء من خلال أنفاق زجاجية، لرؤية أعماق البحر وما فيها من شعاب مرجانية، وأحياء مائية، وتضاريس خلابة.

وأضاف يضم المشروع أيضا (الأكوا بارك) العالمية، وستكون من أكبر الملاهي المائية في العالم، وتضم (45 لعبة مائية متنوعة تتناسب مع جميع الأعمار - حمامات السباحة - مسطحات خضراء - مطاعم وكافيهات)، بجانب حديقة الفراشات والحدائق العطرية، وتحتوي على عدد كبير من الأشجار والشجيرات الخاصة بالفراشات، بالإضافة إلى حديقة الطيور الدولية، وتحتوي على محميات طبيعية وبحيرات صناعية وطبيعية، وأنواع نادرة من الطيور، وشلالات، ومسطحات خضراء.​