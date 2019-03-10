مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في تصادم سيارتين نقل وانقلاب إحداهما واشتعال النار بها على طريق "وادى النطرون - العلمين" عند الكيلو 50 مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وتبين أن الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد "م.خ" 27 سنة - سائق ومقيم بمحافظة الفيوم، أثناء قيادته سيارة نقل "خلاط" ما أدى لانحرافها واصطدامها بسيارة نقل "مقطورة"، قيادة "م.م" 53 سنة - سائق ومقيم بالإسكندرية.

أسفر التصادم عن انقلاب السيارة الأولى على جانب الطريق واشتعال النيران في مقدمتها، ما نتج عنه وفـاة قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات واشتباه كسور.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.