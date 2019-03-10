ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.09% إلى مستوى 14917 نقطة. Advertisements وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.11%. وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.44%. كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.78% إلى مستوى 14904 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعا بمشتريات المستثمرين الأجانب.

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