تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد امتناع موظفة عن صرف علاج "فيروس سي" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت الدكتورة سهير عبد الحميد، مديرة هيئة التأمين الصحي، تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق حول مقط الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن امتناع موظفة داخل مركز علاج أمراض الكبد بمدينة الزقازيق، عن صرف العلاج للمرضى.

وأشارت رئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، في قرارها، إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مُفصل بصورة عاجلة للعرض عليها خلال 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن روادًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطعًا مصورًا لعددٍ من مرضى "فيروس سي" - تبين إيجابية إصابتهم بالمرض ضمن حملة 100 مليون صحة - يفترشون أرض مركز علاج أمراض الكبد بمدينة الزقازيق، بعدما توقفت إحدى الموظفات عن تسجيل الحلات لصرف العلاج عند الساعة الثانية عشر ظهر السبت، بحسب الفيديو.