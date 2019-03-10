السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وحضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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