حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا لإمكان اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد،
أضافت: "البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي
ولفتت إلى أن السلطات التركية ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.