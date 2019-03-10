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ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا

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 حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا لإمكان اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد،

"أنه لا يمكن استبعاد.. أن تتخذ الحكومة التركية إجراءً جديدًا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني".
 أضافت: "البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي
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في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية"، مشيرة إلى أن مواطنين ألمان تعرضوا للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.
 ولفتت إلى أن السلطات التركية ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب عام 2016.
 
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