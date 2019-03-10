أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل أكثر من 200 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال ضربات جوية نوعية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال التحالف في بيان، إن
وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الامداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية ، مشيرا
وكانت مصادر ميدانية قد أكدت في وقت سابق أن من بين قتلى الحوثيين، القيادي البارز، اسعد احمد خماش خلوفة، قائد التدريب والتعزيزات، موضحة أن إحد الغارات قصفت تجمعا للحوثيين في مدرسة بني مالك بمديرية كشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أكثر من 200 حوثي في قصف نوعى بمديرية كشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.