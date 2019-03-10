طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت مصادر فلسطينية أن الطيران الحربي استهدف موقع الواحة شمال غرب غزة بصاروخين، كما شنت طائرات
ولم تعلن المصادر الطبية في غزة عن وقوع إصابات جراء هذا القصف.
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