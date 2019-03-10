شرطة ميانمار تعلن مقتل 9 من أفرادها في هجوم مسلح بولاية راخين

أعلنت الشرطة في ميانمار، مقتل تسعة من أفرادها في هجوم شنه مسلحون في ولاية (راخين) غربي البلاد، وسط تفاقم التوتر في

الولاية على خلفية نزاعات عرقية وطائفية، اليوم الأحد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وكانت حملة عسكرية عام 2017 أجبرت نحو 740 ألفا من مسلمي الروهينجا للنزوح عبر الحدود إلى بنجلادش؛ إثر أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "إبادة وجرائم ضد الإنسانية".