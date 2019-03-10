إصابة 29 شخصا على متن طائرة تركية خلال رحلة إلى نيويورك

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية إصابة 29 شخصا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كينيدي الدولي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الإدارة اليوم الأحد أن الطائرة كانت قادمة من اسطنبول، وأن 29 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة، ولم ترد الخطوط الجوية التركية
كانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد ذكرت في بادئ الأمر على تويتر أنها عالجت 32 راكبا من إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم في المطار، ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29.
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