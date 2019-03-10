استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري في الطريق (90) بمنطقة غور الأردن في أريحا وسط الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سلامة
وزعم موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية، إن الشاب كان يقود
وأضاف الموقع، أنّ شابين اثنين كانا برفقة السائق تمكنا من الفرار من المكان تجاه منطقة مفتوحة، على حد زعمه.
ذكر الموقع أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف قوات الاحتلال بالمكان.
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