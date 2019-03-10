استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية بأن شاباً فلسطينياً استشهد اليوم الأحد بإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب، قُتل بعد إصابته بشكل مباشر بإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري قرب أريحا في الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال احتجزت جثة الشهيد، من دون أن يُصدر تعقيباً فورياً على الحادثة.

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