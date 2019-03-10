جوتيريش يقترح خفض عدد قوات حفظ السلام في الكونجو الديموقراطية

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خفض عديد قوة حفظ السلام في جمهورية الكونجو الديموقراطية، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس .

وبعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر التي فاز فيها جوزيف كابيلا وتحسن الوضع الأمني، يمكن الآن إعادة تشكيل القوة التي تضم 16 ألف عنصر وتعرف ب"مونوسكو"، وفق مسؤولين في الأمم المتحدة.

واقترح جوتيريش في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن خفضاً بنحو ألفي عنصر.

وتتواجد الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديموقراطية منذ نحو عقدين. وقوة مونوسكو من أكبر بعثاتها وأكثرها تكلفة. وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالى 1,11 مليار دولار.

ويقول جوتيريش في تقريره "أقترح خفض عدد العناصر النظاميين لمونوسكو بنحو 1600 عسكري و35 ضابط شرطة ووحدة شرطة مكونة".

ويضيف "أقترح أيضاً خفضاً بنسبة 30 بالمئة في عدد المراقبين العسكريين".

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ويتابع "غير أنه في حال رأى مجلس الأمن أنه من الضروري الحفاظ على المستوى الحالي من القوات والشرطة في مونوسكو، سيتحتم توفير موارد متناسبة لضمان قيام البعثة بالمهام الموكلة إليها".

ويأتي الحديث عن خفض عدد مونوسكو في وقت تسعى الولايات المتحدة، أكبر المساهمين الماليين في بعثات حفظ السلام الدولية، لخفض حجم مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة لعمليات السلام.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في ديسمبر إن الولايات المتحدة ستطلب إنهاء بعثات أممية في أفريقيا "لا تجلب السلام".