طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

أغارت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم على قطاع غزة مستهدفة عددًا من المواقع .

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الحربية استهدفت موقع عسقلان شمال القطاع بصاروخ استطلاع قبل أن تستهدفه بصاروخين من طائرة حربية بالتزامن مع قصف موقع الواحة بصاروخ من طائرة حربية وهو الموقع الذي جرى قصفه أمس.

كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على مبني لنقابة الصيادين بجوار البحرية غرب دير البلح وسط القطاع دون وقوع إصابات.. فيما دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن القصف في مناطق واسعة من القطاع.



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