مقتل 14 شخصاً جراء تحطم طائرة في كولومبيا

لقي حوالي 14 شخصاً مصرعهم في تحطم طائرة في بلدة سان كارلوس دي جوارو بإقليم ميتا في كولومبيا خلال رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو وسط البلاد وفق وكالة الطيران المدني الكولومبية.
وقالت الوكالة إنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع بعد أن أرسلت الطائرة من "طراز دي سي - 3 " إشارة استغاثة.
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