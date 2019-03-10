بريطانيا: محادثات "بريكست"ستتواصل حتى موعد التصويت المصيري

أعلن راندون لويس رئيس حزب المحافظين البريطاني، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تريزا ماي، أن المحادثات لإتمام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال براندون لويس إن حكومة ماي لن تقبل أي اتفاق " يقوض وحدة المملكة المتحدة"، وذلك بعد تقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي عرض حلا ممكنا سوف يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بريطانيا.

وحث لويس المشرعين على دعم الاتفاق في التصويت المصيري يوم الثلاثاء أو مواجهة إمكانية خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو عدم المغادرة على الإطلاق.

وقال لويس عبر إذاعة بي بي سي "البرلمانيون أمامهم قرار مصيري للغاية ليتخذوه. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كذلك"."إننا سنقوم بهذا التصويت يوم الثلاثاء. وإننا نريد أن نفوز في هذا التصويت".

"إذا لم نفعلها يوم الثلاثاء فإنه لا أحد يعلم إلى أين سوف ينتهي الأمر- ما إذا كان سينتهي بخروج قاي من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ولكن البرلمان أيضا يخاطر بأن ينتهي الأمر من دون خروج من الاتحاد الأوروبي مطلقا".

وبعد أن رفض أغلبية المشرعين البريطانيين اتفاقها في منتصف يناير الماضي، وعدت ماي بالسعي لإجراء تغييرات فيما يطلق عليه بروتوكول "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا لضمان حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا رفض الاتفاق مرة أخرى، فإن ماي سوف تسمح بالتصويت يوم الأربعاء على ما إذا كانت البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 مارس من دون اتفاق. وإذا ما رفض أيضا، فإن المشرعين سوف يصوتون يوم الخميس على ما إذا كان يجب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، قد أعلن في وقت سابق عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة، قال تاجاني إن " تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس إلى مطلع يوليو، كحد أقصى".

وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، حيث قال:" في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد".

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وقال تاجاني إن المهم هو " تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية"، وحذر من أن هذا سيكون " كارثة للاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا".

في الوقت نفسه، اتسم موقف تاجاني بعدم الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بنص اتفاق الخروج، حيث قال:" من غير الممكن تماما أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج كما لا يمكن ذلك أبدا في مسألة ايرلندا الشمالية".

ويأتي البند المتعلق بما يعرف ب "شبكة الأمان" على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى حين حل المشكلة بطريقة أخرى.

وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بتقديم مزيد من التنازلات.

وأصدر وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي البريطاني ستيفن باركل توبيخا شديدا لنظيره بالاتحاد الأوروبي ميشال بارنيي في ميله "للحجج القديمة" في اقتراح حل محتمل لمسألة الحدود الأيرلندية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، أمس الجمعة، إن التكتل سيسمح لبريطانيا بالخروج من المنطقة الجمركية الواحدة في الاتحاد بشكل منفرد، إذا أُجبر الجانبان على التوصل إلى اتفاق "شبكة الأمان"، الذي يهدف لضمان بقاء الحدود الايرلندية مفتوحة بعد بريكست، إذا ما أعد بشكل مؤقت، كإجراء الملاذ الأخير.

وقال بارنييه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "لكن يجب الحفاظ على عناصر أخرى من شبكة الأمان لتجنب وجود منطقة حدود تحظى بإجراءات عبور مشددة" موضحاً أن " المملكة المتحدة لن تضطر إلى الانخراط في اتحاد جمركي ضد إرادتها".

ويعني هذا أن أيرلندا الشمالية من المحتمل أن تظل جزءاً من السوق الموحد للتكتل حتى يمكن للطرفين الاتفاق على اتفاق تجارة. واستبعدت ماي بالفعل هذا الخيار.