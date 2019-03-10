كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال قرب أريحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استشهاد مواطن يبلغ من العمر (22 عاما) برصاص شرطي إسرائيلي قرب مدينة أريحا.

وأطلق شرطي إسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الأغوار بعد اختراقه أحد الحواجز.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة مسرعة اتجهت نحو شرطي دون أي توقف مما اضطر الشرطي لإطلاق النار على السيارة وإيقافها حيث أصيب السائق بجروح خطيرة وأُعلن عن وفاته في موقع الحادث.

وادعى بيان الشرطة أنه تم العثور في السيارة على مستندات مسروقة وأدوات اقتحام، وأن شخصين آخرين هربا من السيارة إلى المنطقة المفتوحة.