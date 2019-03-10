كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر العاصمة إلى جهة غير معلومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بأن طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التي أقلته إلى جنيف الشهر الماضي غادرت الجزائر العاصمة شمالأ والجهة غير معلومة.

وقد قال مصدر رسمي جزائري، إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر، دون وجوده على متنها.

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وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "يورونيوز"، أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.

وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانًا الخميس الماضي، أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية

