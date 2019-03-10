كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمني أمريكي يحث إيطاليا على عدم دعم "الحزام والطريق" مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاريت ماركيز، إن الحكومة الإيطالية يجب ألا تدعم مبادرة البنية التحتية الصينية "الحزام والطريق"، واصفًا إياها بأنها "مشروع تافه".

وأضاف "ماركيز"، في تغريدة له على "تويتر"، يو أمس السبت: "إيطاليا هي اقتصاد عالمي كبير ومقصد استثماري كبير. لا حاجة للحكومة الإيطالية لإضفاء الشرعية على مشروع استغلال البنية التحتية في الصين".

وفي وقت سابق، حذر "ماركيز"، روما، من أن المشروع من غير المرجح أن "يحقق أي فوائد اقتصادية مستدامة للشعب الإيطالي"، وأنه "قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بسمعة إيطاليا العالمية على المدى الطويل".

وجاءت التغريدة، بعد أن قال رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، إنه يفكر في توقيع اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشعر بالقلق من احتمال انضمام إيطاليا للمشروع.